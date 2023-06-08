الدرقاش: بقاء المليشيات المسلحة المتعددة أفضل لليبيا

اعتبر مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن بقاء المليشيات المسلحة المتعددة أفضل لليبيا، على حد زعمه.

وقال الدرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ما دام أن مشروع المؤسسة العسكرية الوطنية البعيدة عن التجاذب السياسي هو مشروع يستحيل تحقيقه في هذه المرحلة، فإن بقاء المليشيات المسلحة المتعددة أفضل من استفراد مليشيا واحدة بليبيا” على حد قوله.

وأضاف الدرقاش:” أما عن التناحر فيما بينها فالوقت كفيل بأن تصل هذه المليشيات إلى صيغة توافقية تحفظ للوطن توازنه الأمني وتضع أساساً للاستقرار وعدم طغيان طائفة مسلحة بذاتها”، على حد تعبيره.