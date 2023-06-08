وزارة المواصلات تبحث في روما مشروع إنشاء محطة ركاب بمطار طرابلس

بحثت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية في روما سير العمل بمشروع إنشاء محطة ركاب بمطار طرابلس الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المواصلات محمد الشهوبي مع ائتلاف شركات “اينياس” الإيطالية، المقاول المنفذ لمشروع تصميم وإنشاء محطة ركاب بمطار طرابلس الدولي بحسب منصة “حكومتنا”.

وجرى خلال اللقاء متابعة سير العمل بمشروع إنشاء محطة ركاب بمطار طرابلس الدولي والاطلاع على الخطوات والبرامج الرئيسية للأنشطة كافة، سواء الأعمال الميدانية أو التوريدات، وفقا للبرنامج الزمني المخطط له.

ويأتي اللقاء على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق له إلى إيطاليا.