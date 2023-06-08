الجامعة العربية تدعو إلى تذليل العقبات أمام توقيع اتفاق القوانين الانتخابية في ليبيا

العنوان-طرابلس

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، إلى تشجيع الأطراف الليبية على تذليل العقبات التي تحول دون التوقيع النهائي على اتفاق القوانين الانتخابية بعد التوافقات المعلنة في بوزنيقة المغربية.

وثمن أمين عام الجامعة، أحمد أبوالغيط، في بيان نشرته الجامعة، جهود المغرب في استضافة اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة “6+6″، المعنية بصياغة القوانين الانتخابية.

وكانت قد أعلنت لجنة “6+6” تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن القوانين الانتخابية، في حين ترددت أنباء حول وجود خلافات بشأن بعض المواد.

وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة، جلال الشويهدي، إن أعضاء “6+6” اتفقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان، وينتظرون توقيع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الاتفاق النهائي بخصوص القانون في الأيام المقبلة.

من جانبه قال رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في لجنة “6+6” عمر بوليفة، إن الاجتماعات على مدار عشرة أيام ناقشت التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على نقاط الاختلاف كافة، وسرْد قانونين اثنين، الأول يتعلق بالسلطة التشريعية، ويتكون من قانون انتخاب مجلس الأمة الذي يتكون من غرفتي النواب والشيوخ وقانون انتخاب رئيس الدولة.