أبوجناح يؤكد دعمه لأعضاء برلمان الشباب وتمكين الخرجين منهم في القطاع الصحي

طرابلس 08 يونيو 2023 (وال)- أكد نائب رئيس حكومة الوحدة وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح دعمه الكامل لأعضاء برلمان الشباب وتمكين الخرجين منهم في القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أبوجناح مع أعضاء برلمان الشباب بطرابلس والذي تناول تقديم مقترح تشكيل لجنة من شباب البرلمان لمتابعة أوضاع المراكز الصحية والمستشفيات في كل بلدية وتقديم تقريرات دورية للإطلاع والتقييم.

وبحسب صفحة وزارة الشباب على فيسبوك؛ فإن المقترح يهدف لإتاحة فرصة أكبر للوزارة في متابعة أوضاع المرافق الصحية بكافة ربوع البلاد، وتوفير احتياجاتها اللازمة في أوقاتها المحددة. (وال)

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