وزارة التعليم الليبية تبحث إعادة تنفيذ وتفعيل النوادي الصيفية للطلاب

ترأس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، الاجتماع التنظيمي لإدارتي الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي، والنشاط المدرسي بالوزارة، والذي خصص لمناقشة إعادة تنفيذ وتفعيل النوادي الصيفية.

وشارك في الاجتماع مع المقريف كل من مدير إدارة الخِدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النَّفسي نادية البكوش، ومدير إدارة النشاط المدرسي عبدالباسط النعاس، وعدد من رؤساء الأقسام بالإدارتين.

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس، إن الاجتماع ناقش عرضاً توضيحياً لمقترح إعادة تنفيذ وتفعيل النوادي الصيفية، لتلاميذ التعليم الأساسي لبناء شخصية متوازنة للتلاميذ، وفق نشاط تربوي وترفيهي صيفي متكامل الجوانب.

Trending محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية