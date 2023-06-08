“القطراني” يعقد اجتماعا مع اللجنة المكلفة بحصر وجرد ديوان رئاسة مجلس الوزراء

الوطن/متابعات

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، اجتماعاً ضم أعضاء اللجنة المكلفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2023 م والخاصة بحصر وجرد ديوان مجلس الوزراء ، وذلك بمكتبه بمدينة بنغازي .

واستعرض الاجتماع مهام اللجنة وتحديد صلاحيتها وتوزيع الاختصاصات على أعضاءها لإنجاز المهام المُوكلة إليها على أكمل وجه.

وحث القطراني اللجنة على تأدية المهام المُكلفة بها بكل دقة وفي الوقت المحدد لها، مضيفاً بأنه سيكون على تواصل مع اللجنة بشكل مستمر للاطلاع على كافة مراحل عملها .