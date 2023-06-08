الدبيبة يناقش ملف التأشيرات مع رئيس غرفة التجارة الإيطالية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم بمدينة روما مع رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية نيكولا كوليكي بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة محمد عياد لمتابعة مناشط الغرفة والصعوبات التي تواجهها.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء على ما تم الاتفاق عليه مع ميلوني بشأن عقد مؤتمر اقتصادي إيطالي ليبي موسع، على هامش أول اجتماعات اللجنة العليا الليبية الإيطالية المشتركة، للتنسيق من خلال غرفة التجارة الإيطالية الليبية.

ووضع نيكولا الدبيبة في حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين ودور الغرفة في دعم التعاون ومعالجة الاشكاليات المتعلقة بالطيران والتأشيرات والتي ستساهم في زيادة النشاط التجاري بين البلدين، بحسب بيان الدبيبة.