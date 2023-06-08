فرنسا: ندعم جهود المفوضية لإنجاز انتخابات حرة

أكدت فرنسا دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي “بول سولير” رفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والمستشارة السياسية بالسفارة الفرنسية “ماري فافريل”.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية بحث مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما تم استعراض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.