“إيني” تعلن توقيع مذكرة تفاهم في الطاقة مع ليبيا

العنوان-روما

أعلنت شركة إيني الإيطالية توقيع مذكرة تفاهم بهدف دراسة وتحديد الفرص مع ليبيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير الطاقة المستدامة في البلاد، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى إيطاليا.

وقالت الشركة الإيطالية في بيان لها الاربعاء إن الخطوة جاءت تماشيا مع استراتيجية “إيني” وأهداف حكومة الدبيبة في تسريع إزالة الكربون والانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وتعهدت “إيني” بالعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر تقليل حرق الغاز الناتج عن عملية استخراج النفط، فضلا عن المشاريع المحتملة لتقليل الانبعاثات من القطاعات التي يصعب تخفيفها.

وأشارت إلى أنه سيجرى العمل على تحديد موارد الغاز الإضافية من الحقول الموجودة والتي يمكن تطويرها كجزء من مشروع متكامل للسوق المحلية وربما للتصدير، مع تقييم الحلول الجديدة لتطوير الطاقة المتجددة ومبادرات كفاءة الكهرباء في الدولة.