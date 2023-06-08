رئيسة الحكومة الإيطالية: ناقشت مع الدبيبة تكثيف الجهود الليبية لمكافحة الهجرة

استقبلت ؤئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في قصر كيجي “المقر الرسمي لرئيس وزراء الجمهورية الإيطالية” اليوم الأربعاء رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة ووفدا من الوزراء.

وقالت ميلوني في تغريدة عبر “تويتر”: “في الاجتماع الطويل والودي، شددت على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وإطارها السياسي يمثل أولوية لإيطاليا وللأمن القومي”.

وأضافت: “من بين مواضيع الحوار تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر والالتزام بدعم السلطات الليبية في إدارة تدفقات الهجرة، والتركيز أيضًا على الاقتصاد والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية للتعاون بين دولنا، مثل الطاقة والنفط والغاز”.