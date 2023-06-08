السايح يطلع المبعوث والسفير الفرنسيين على جاهزيته للانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس 8 يونيو 2023م، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير رفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والمستشارة السياسية بالسفارة الفرنسية ماري فافريل، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

بحث اللقاء أخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.

وخلال الزيارة التي تأتي في إطار دعم الدولة الفرنسية للعملية الانتخابية في ليبيا، أكد الوفد أن دعم بلادهم لجهود المفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.