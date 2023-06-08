“داخلية المنتهية”: الطرابلسي وقّع إعلان نوايا لتعزيز التعاون الأمني مع إيطاليا

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المنتهية أنه تم التوقيع على إعلان نوايا من أجل تعزيز التعاون في مجال الأمن بين وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ووزير الداخلية الإيطالي ما تيو بيانتيدوزي، وذلك على هامش زيارة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى العاصمة الإيطالية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الإعلان جاء للتأكيد على تكثيف التعاون المشترك في مجال أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر والصحراء وفقا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع حقوق الإنسان، وتبادل المعلومات والخبرات حول مكافحة عصابات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتقديم المعدات التقنية لضمان أمن الحدود الجنوبية الليبية وتحديد مبادرات لتقديم الدعم التقني لجهاز حرس الحدود الليبي.

وأضافت الوزارة، الإعلان بحث القيام بتدريبات بحرية مشتركة واستكمال دورات التدريب المتفق عليها لتحسين قدرات ادارة امن السواحل الليبية ، ومواصلة توريد الزوارق والمعدات التقنية في سياق مشروع دعم الادارة المتكاملة للهجرة والحدود في ليبيا الممول من الاتحاد الاوروبي ، مع التأكيد على دعم جهود وزارة الداخلية الليبية في مكافحة الجريمة باستخدام المنظومات الحديثة.