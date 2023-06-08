الارصاد توضح التغييرات الجوية وتقلبات الحرارة.. وهذا ما سيحدث يوم الأحد!

اوضح المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا بشأن التغييرات الجوية وتقلبات الحرارة خلال هذه الفترة .

وبحسب التقرير تشهد العوامل الجوية استقرار على اغلب مناطق البلاد, وتسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي من يوم الغد على مناطق غرب ليبيا خاصة (الدواخل والجنوب الغربى) مع رياح نشطة نسبياً يوم السبت قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة تراجع هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي ويوم الغد على الجنوب الشرقي.

طقس الاحد

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتكاثر للسحب يوم الأحد على بعض المناطق الغربية قد تصحبها أمطار خفيفة.