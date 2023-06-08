نائب المشري يناقش مع مسؤولي بالسفارة الأمريكية تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات

التقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، “عمر بوشاح” اليوم الخميس، “إليزابيث ويلسون” مدير القسم السياسي بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، و”فاروق الناجح” مستشار الشؤون السياسية بالسفارة، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وخلال اللقاء، أطلعهم بوشاح، على مخرجات عمل لجنة (6+6) لوضع قانون انتخابات رئاسية وقانون انتخابات مجلس الأمة، والتقدم المهم الذي أحرزته اللجنة المشتركة.

كما ناقش الطرفان، سبل المضي قدماً لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.