صبراتة.. ملاحقة وضبط شخص بحالة سكر ومطلوب بعدة وقائع خطـيرة

أعلنت مديرية أمن صبراتة، تمكن الأجهزة الأمنية من القاء القبض على متهم قام بالهجوم على احد المحلات والاعتداء على البائع.

وبالتفاصيل، أنه إثر تلقي البلاغ من قبل غرفة السيطره بالمديرية بشأن قيام شخص بالهجوم على احد المحلات والاعتداء على البائع تمكن اعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي من ملاحقته والقبض عليه وهو في حالة سكر ظاهر.

وتبين بأنه من ضمن المطلوبين وفق قيودات وحدات التحقيق بمراكز الشرطه لأتهامه بعدة وقائع منها الرمايه بالرصاص على المشتكين والتهديد بالقتل واتلاف الاموال واتخذت الاجراءات واودع بالحجز.