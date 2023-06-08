الشركسي: واشنطن والبعثة الأممية ترفضان أي محاولة لإنفاذ القوانين الانتخابية بإيجاد حكومة جديدة

اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن رسالة السفير ريتشارد نورلاند التي وجهها قد تستهدف وقف أي صفقة موازية لا تشمل تحديد موعد العملية الانتخابية، وتصوراً واضحاً لمراحلها، وهذا ينطبق على تمسك مجلس النواب بإيجاد حكومة مصغَّرة للإشراف على إجراء الانتخابات.

وأوضح الشركسي أن لجنة (6+6) حظيت بدعم دولي حقيقي لمهامها، لكن واشنطن والبعثة الأممية رفضتا على الدوام أي محاولة لمجلسي النواب والدولة لربط إنجاز وإنفاذ القوانين الانتخابية بإيجاد حكومة جديدة، ودون تحديد موعد محدد للعملية الانتخابية.

واعتقد الشركسي أن رفض الأميركيين لمحاولات عرقلة الانتخابات يعود بالدرجة الأولى لرغبتهم في إيجاد حكومة موحدة تحظى برضى أغلبية أطراف الأزمة.