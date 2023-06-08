فرنسا: ندعم الوساطة الأممية لإجراء الانتخابات في ليبيا العام الجاري

أكدت سفارة فرنسا لدى ليبيا دعم باريس الكامل لوساطة الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا عام 2023.

وبينت سفارة فرنسا لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” إن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي “بول سولير” والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج تبادلا الحديث مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

والتقى الوفد الفرنسي في طرابلس كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائب رئيس مجلس الدولة عمر أبو شاح ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وجرى خلال اللقاءات بحث مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا ومخرجات عمل لجنة 6+6 بشأن وضع القوانين الانتخابية.