وزارة الداخلية: ضبط متهمين بترويج المخدرات في مصراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط متهمين بترويج المخدرات في مصراتة وبحوزتهم 51 قطعة من مخدر الحشيش و6900 قرص ترامادول.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مصراتة تمكن من ضبط ثلاثة أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة مصراتة بمنطقة طمينة وبحوزتهم عدد 51 قطعة من مخدر الحشيش وعدد 6900 قرص من نوع ترامادول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

كما تمكن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرج من ضبط أشخاص يقومون بجلب الأقراص المخدرة من مدينة طبرق إلى مدينة بنغازي؛ حيث كان بحوزتهم كمية من أقراص المخدرة تقدر 1000 قرص من نوع ترامادول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.