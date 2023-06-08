شركة الكهرباء تجدد محطة توليد غازية في مصراتة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الانتهاء من تجديد محطة التوليد الغازية في مدينة مصراتة.

ويتعلق الأمر بمحطة “11/30” التوليد الغازية كرزاز، حيث شملت أعمال التجديد تركيب خلايا 11/30 ك.ف من نوع سيمنز، وتركيب محولين، بعد إجراء الاختبارات التشغيلية للمحول رقم “2” جهد “30/220 ك.ف”، للربط مع المحطة؛ بهدف تحسين الشبكة، وتخفيف الأحمال على محطة “220” شرق مصراتة، وفق بيان صادر عن الشركة.

وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطتها لتجديد وضعية محطات التحويل القديمة والمتهالكة، واستبدال أخرى جديدة بها، لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية.