بإجمالي إيراد 47.7 مليار دينار..المركزي يعلن عن جحم الإيراد والإنفاق من يناير حتى مايو 2023

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أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس، عن حجم الإيراد والإنفاق خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري بإجمالي إيرادات بلغت مليار دينار، وإجمالي إنفاق بلغ 32.1 مليار دينار.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان له أن الإيرادات تمثلت في المبيعات النفطية بقيمة 33.4 مليار دينار، والإتاوات النفطية بقيمة 3.0 مليار دينار، والإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 10.3 مليار دينار، والضرائب بقيمة 296 مليون دينار، والجمارك بقيمة 66 مليون دينار.

وأكد المركزي أن الإيرادات تمثلت كذلك في الاتصالات بقيمة 176 مليون دينار، وبيع المحروقات بالسوق المحلي بقيمة 90 مليون دينار، وإيرادات أخرى بقيمة 327 مليون دينار.

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن الإيراد عن الفترة نفسها تمثل في الباب الأول (مرتبات) 22.7 مليار دينار، والباب الثاني (نفقات تسييرية) 2.8 مليار دينار، والباب الثالث (تنمية) 2.2 مليار دينار.

ولفت المصرف المركزي، أن الإنفاق تمثل أيضا في الباب الرابع (دعم) 4.4 مليار دينار، والباب الخامس (طوارئ) 0.