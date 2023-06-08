الدبيبة يُؤكد في حوار مع وكالة نوفا أن ظاهرة الهجرة تتجاوز قدرات ليبيا

روما 08 يونيو 2023 (وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الخميس، أن ظاهرة تدفقات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا تتجاوز قدرات ليبيا.

وقال الدبيبة – في حوار مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء – خلال زيارته لروما، إن “ليبيا تعاني أولاً وقبل كل شئ من الهجرة غير الشرعية، وأن ما حدث في السنوات العشر الماضية خلق هشاشة في إدارة حركات الهجرة الكبيرة من الجنوب”.

وأشار الدبيبة إلى أن “مكافحة الهجرة بالنسبة لليبيا قضية وطنية قبل أن تكون قضية دولية، فالمهاجرون غير الشرعيين تسببوا في العديد من المشكلات الأمنية الأخرى في المجتمع الليبي والبلاد، مثل تهريب المخدرات وتهريب النفط. (وال)

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