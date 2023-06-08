سفارات الدول الـ 5: نرحب بجهود لجنة 6+6 في التوصل لاتفاق بشأن القوانين الانتخابية

رحبت سفارات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، بجهود لجنة 6+6 في التوصل لاتفاق بشأن القوانين الانتخابية.

وجاء في البيان المشترك:” ترحب سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ببيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 7 يونيو وتعترف بالمثل بجهود مجموعة 6+6 في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية.

وأضاف البيان:” نرحب بالتزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمضي قدما في العمل مع جميع المؤسسات الجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة، لتسهيل عملية معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لجميع المرشحين”.

وحثت سفارات الدول الخمس الكبرى، الجهات الفاعلة على المشاركة البناءة مع الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات.