طرابلس.. القبض على تشكيل عصابي بعد أقل من ساعة من البلاغ

أفادت مديرية أمن طرابلس، عن تمكن مركز شرطة الفرناج من القاء القبض على تشكيل عصابي بعد اقل من ساعة من التبليغ .

وبالتفاصيل تلقى مركز شرطة الفرناج بلاغ مفاده تعرض مهندس لعملية إحتيال عليه لأجل السرقة ، عندما تلقى اتصالا من شخص يطلب منه تركيب منظومة مبيعات و اتفقا على اللقاء لكي يأخذه المشكو ضده لمحله بحسب زعمه ، و عندما استقل معه سيارته اخذه لمكان حيث كان هناك شخصين ينتظرانه قاموا بالركوب معهم و اعتديا بالضرب على المجني عليه و سرقة منظومتي للبيع كانتا معه .

وعلى اثر البلاغ قام رئيس المركز بتشكيل فريق عمل للتحري و القبض على المتهمين و خلال نصف ساعة تم ضبطهم و بالاستدلال معهم اقروا بما نسب اليهم .

و اتخذت حيالهم الإجراءات القانونية و احيلوا للنيابة من حيث الاختصاص.