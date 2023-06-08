الأعلى للدولة يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي سُبل تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات

طرابلس 08 يونيو 2023 (وال)- بحث النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح الخميس، المبعوثَ الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج، سُبل تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، عمل المجلس على ملف الانتخابات وما توصلت إليه لجنتي 6+6 بمدينة بوزنيقة المغربية من مخرجات حول قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة.

كما ناقش الطرفان سُبل الدعم الدولي عن طريق الأمم المتحدة لهذه القوانين وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات. (وال)

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