| مذكرات تفاهم بين ليبيا وإيطاليا: النفط والغاز والهجرة والربط الكهربائي

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2023/06/08 على الساعة 20:23

(العربي الجديد): وقّعت ليبيا وإيطاليا، الأربعاء، عددا من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والهجرة والربط الكهربائي والبحري خلال زيارة يجريها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة برفقة وفد حكومي إلى العاصمة الإيطالية روما.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن وفد الحكومة برئاسة الدبيبة وقع، خلال اجتماع مع الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني، في روما، الأربعاء، عددا من “مذكرات التفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس، والربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، وتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا بإيطاليا بالكابل البحري”.

ورافق الدبيبة في زيارته للعاصمة الإيطالية كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان متابعة أعمال اللجان الثنائية لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا، وتحديد موعد نهائي لذلك، والخطوات اللازم اتخاذها لإنشاء اللجنة العليا الليبية – الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي – الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة.

وأكد الدبيبة “لزوم اتخاذ خطوات فعلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين” والتأكيد أيضاً على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، ودعمها وتطويرها في جميع المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

أما ميلوني، فقالت إنها استقبلت الدبيبة والوفد المرافق له في قصر كيغي، موضحة أنها أكدت للدبيبة أن تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا “أولوية لإيطاليا وأمنها القومي”.

كما أوضحت، في تغريدة مساء الأربعاء، أنه من بين المواضيع التي ناقشتها مع الدبيبة ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وملف الاقتصاد والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية للتعاون بين الطرفين، مثل الطاقة والنفط والغاز.

وكانت مليوني قد زارت طرابلس في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ووقعت مع حكومة الدبيبة عقدا بقيمة 8 مليارات يورو بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وشركة “إيني” الإيطالية، لتطوير حقلين من حقول الغاز البحرية لإضافة نحو 800 مليون قدم مكعبة من الغاز إلى السلة الليبية.

العربي الجديد، 08/06/2023