الدبيبة يعود من روما بـ5 اتفاقيات جديدة

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن عقد مؤتمر اقتصادي إيطالي ليبي موسع.

جاء ذلك خلال عقد الدبيبة اجتماعا، عشية اليوم، مع رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية “نيكولا كوليكي” بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة محمد عياد لمتابعة مناشط الغرفة والصعوبات التي تواجهها.

من جانبه، أوضح نيكولا حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين ودور الغرفة في دعم التعاون ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالطيران والتأشيرات التي “ستساهم في زيادة النشاط التجاري بين البلدين”.

وكانت حكومة الوحدة قد وقعت عدة اتفاقيات في مجالات النفط والغاز والاستثمار مع الحكومة الإيطالية بالعاصمة روما.

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة العاصمة روما مساء الأربعاء، وعقده لقاء تقابليا مع نظيرته الإيطالية “جورجيا ميلوني”.

فيما أكد الدبيبة لميلوني أن بلاده وضعت لنفسها هدف إمداد الأسواق في إيطاليا وأوروبا بالغاز الطبيعيي، حسبما ما أفادت به وكالة نوفا.

ووفق نوفا، اعتبر الدبيبة أن ميلوني قادرة على اتخاذ القرارات، موضحا أنها تضع عينيها على ليبيا، وأن إيطاليا هي بوابة بلاده لأوروبا.

ووفق حكومة الوحدة، فقد وقعت ليبيا وإيطاليا مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط والمناطق اليابسة بحوض غدامس.

كما تم توقيع اتفاقيات الربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، إضافة لتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، واتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.

وبحسب الحكومة، فقد ناقشت الحكومتان رفع الحظر الجوي عن الطيران المدني الليبي في إيطاليا وتحديد موعد نهائي لذلك.

كما بحث الجانبان الخطوات اللازمة لإنشاء اللجنة العليا الليبية الإيطالية، وانعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي على هامش أول اجتماع للجنة، وفق الحكومة.

وأفادت الحكومة بأن الدبيبة أكد على لزوم اتخاذ خطوات فعلية لتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، مشددا على أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، ودعمها وتطويرها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين

كما أن وفدا حكوميا إيطاليا على رأسه ميلوني، ونائبها ووزير خارجيتها أنطونيو تاياني، زار طرابلس في 28 يناير، لإبرام اتفاقيات عدة، بينها استكشاف وتطوير ومقاسمة الإنتاج مع شركة إيني الإيطالية.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + ليبيا الأحرار

The post الدبيبة يعود من روما بـ5 اتفاقيات جديدة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار