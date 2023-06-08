إيتاميل رادار: طائرات حلف “الناتو” تنفذ مهام استطلاع قبالة سواحل ليبيا

قال موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي المتخصص في رصد حركة الطائرات، إن طائرات حلف شمال الأطلسي “الناتو” نفذت 3 مهام استطلاع على مدار 3 أيام قبالة سواحل ليبيا.

وذكر الموقع الإيطالي أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز بوينغ RC-135W، (رقم التسجيل ZZ665)، أقلعت من قاعدة خليج سودا في جزيرة كريت التابعة لحلف الناتو في حوالي الساعة 07:30 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، ونفذت الجزء الأول من المهمة قبالة شرق ليبيا.

وأشار إلى أن الطائرة البريطانية تحركت غربا، لكنها بقيت خارج منطقة معلومات الطيران الليبية.

كما لفت إلى أن الطائرة نفسها أجرت مهمة مماثلة لكنها أقرب إلى الساحل الليبي يوم الثلاثاء الماضي.

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