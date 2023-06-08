بيان جديد للجنة 6+6 بشأن مشروع القوانين الانتخابية في ليبيا

أعلنت لجنة 6+6 عن مجلسي النواب و الدولة، الخميس العمل على إرسال مشروعي قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب ليتولى إصدارهما رسميا وإحالتهما إلى مفوضية الانتخابات لتنفيذهما.

وفي السياق، رحبت سفارات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، بجهود لجنة 6+6 في التوصل لاتفاق بشأن القوانين الانتخابية.

وقالت لجنة 6+6 في بيان لها: “لن نلتفت الأصوات المحبطة التي تسعى إلى النيل من إنجاز القوانين وتسعى إلى إيقاف مسار الانتخابات وتجديد الشرعية”.

وأكدت اللجنة صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين الانتخابية من خلال التصويت على النسخة النهائية للمشروعين.

وأشارت اللجنة الى أن قانونا الانتخابات تمت صياغتهما بالتوافق التام بين أعضاء اللجنة.

وأضاف بيان اللجنة :”ما توصلنا إليه من إنجاز القوانين الانتخابية يعد عملا نهائيا وملزما لمجلس النواب لإصداره كما تم التوافق عليه دون تعديل”.

وتابع البيان :”جميع مخرجات القوانين الانتخابية جرت بحضور أحد خبراء بعثة الأمم المتحدة وبالتشاور المستمر مع مفوضية الانتخابات”.