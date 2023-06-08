ماما سليمان: القوانين المتوافق عليها في “6+6” تمت بمشاركة البعثة والمؤسسات الوطنية

أكد عضو لجنة “6+6” عن مجلس الدولة الاستشاري ماما سليمان أن القوانين المتوافق عليها تمت بمشاركة البعثة الأممية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.

وقال سليمان في تصريح صحفي إن اتفاق بوزنيقة حول قوانين انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة لم يفشل كما يدّعي البعض، فالفشل كان في البروتوكول الخاص بإعلان القوانين فحسب.

وأضاف أن القوانين الانتخابية استوفت كل المراحل وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته، وستدخل حيز النفاذ فور إصدارها وإحالتها للمفوضية العليا للانتخابات رسميًّا.

واعتبر سليمان موقف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من القوانين الانتخابية، دون المستوى، وأنه كشف حقيقة نواياه تجاه الانتخابات.