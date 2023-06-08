الوطنيــة لحقـوق الإنسـان تشارك في ندوة حول دور التربية في نشر قيم التسامح والسلام

شاركت رئيس اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، أحمد حمزة مرفوقا برئيس مكتب العلاقات والتعاون الدولي محمد جمال الحوات، صباح الخميس بتونس، في فعاليات الندوة الدولية “التربية على المواطنة وقيم التسامح والسلام والعيش المشترك لتحقيق التنمية المستدامة في إطار تحويل التعليم”.

وشهدت الندوة التي كانت بدعوة من جانب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ووزير التربية بالجمهورية التونسية، حُضور العديد من الوزراء والسفراء العرب والأجانب، وممثليين عن المنظمات الأممية والدولية والإقليمية ومشاركة عددًا من الخبراء والأكاديمين والمتخصصين في مجالات التربية والثقافة والعلوم والتنمية المستدامة وحقوق الانسان من عديد الدول.

وتهدف أعمال هذه الندوة إلى العمل على تطوير المناهج التربوية والتعليمية بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والمساواة وتعزيز السلام والعيش المشترك.