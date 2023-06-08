برلماني ليبي يوضح الهدف من قرار الدبيبة بإنشاء جهاز أمني جديد

قال برلماني ليبي إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنشاء جهاز أمني جديد تحت مسمى “الجهاز الوطني للقوى المساندة” هو قرار “باطل”، ويهدف من ورائه إلى حماية حكومته من السقوط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البرلماني عصام الجهاني، الخميس، لوكالة “سبوتنيك”.

قال الجهاني، إن “الجهاز الوطني للقوى المساندة”، الذي أصدر الدبيبة قرارا بتأسيسه هو بمثابة “الحرس الوطني” الذي سعى البعض لتأسيسه خلال فترة المؤتمر الوطني العام في 2012.

وأضاف أن “من يملك إنشاء هذا الجسم وفق الإعلان الدستوري، هو الجسم التشريعي، أو القائد الأعلى للجيش، وليست الحكومة المؤقتة”.

ولفت البرلماني الليبي إلى “بطلان القرار الصادر عن رئيس الحكومة، والذي يهدف لتشكيل وتجميع المجموعات المسلحة تحت راية الحكومة للتصدي لأي محاولات قادمة لإسقاطها”، وفق تعبيره.

وتابع الجهاني أنه خلال فترة فايز السراج (2015–2021)، سعت بعض الأطراف الليبية، لتأسيس الحرس الوطني، ورشح محمود بن رجب لرئاسة جهاز الحرس الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، حينها، دون اتمام الإجراءات.

وأضاف: “سعت بعض الأطراف الليبية منذ العام 2012 لإنشاء “الحرس الوطني”، حيث أقر المؤتمر الوطني العام “البرلمان” قانونا بإنشاء جهاز الحرس الوطني، القانون رقم 2 لسنة 2015م”.