المجلس الرئاسي الليبي يصدر قرارًا بشأن قضية نجل القذافي المعـتقل في لبنان

أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة لمتابعة ملف “هانيبال” نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، الذي بدأ مؤخرا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله في لبنان دون محاكمة.

وبحسب نص القرار الصادر عن المجلس ستترأس اللجنة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن.

وستتواصل اللجنة مع السلطات اللبنانية “لضمان توفير الظروف الإنسانية للمواطن هانيبال القذافي”، كما ستجري تنسيقا مع المنظمات الدولية “لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان كافة الحقوق القانونية في التقاضي”.

كما تختص اللجنة بمتابعة ملف نجل القذافي “من حيث أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة”، حسب القرار.

وتسلمت السلطات اللبنانية، هنيبال القذافي في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة عن خطفه بعد استدراجه من سوريا.

وفي وقت لاحق، أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف بحقه، وذلك بتهمة كتم معلومات في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.

وتتهم السلطات اللبنانية نظام العقيد الليبي معمر القذافي بخطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة قاموا بها إلى ليبيا عام 1978، وهو ما أنكرته السلطات الليبية حينها، مشيرة إلى أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى روما في رحلة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية.