أمريكا والدول الأوروبية تعترف بجهود 6+6 وترحب ببيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

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أعلنت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، اعترافها بجهود مجموعة 6+6 في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية.

ورحبت السفارات – في بيان مشترك – ببيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبالتزامها بالمضي قدمًا في العمل مع جميع المؤسسات والجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة لتسهيل عملية معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.

وحثت السفارات جميع الجهات الفاعلة على المشاركة البناءة مع الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات.