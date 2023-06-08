| الدبيبة لـ”نوفا”: سنوقع اتفاقية جديدة للنفط والغاز في يوليو المقبل

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2023/06/09 على الساعة 01:55

: أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية جديدة كبيرة لاستغلال حقول الغاز والنفط في ليبيا في يوليو المقبل، حسبما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وقال الدبيبة، في حوار مع “نوفا” خلال زيارته لروما، إن “ليبيا لديها موارد كبيرة من النفط والغاز. لقد وقعنا بالفعل اتفاقية لزيادة إنتاج الغاز البري والبحري. جنباً إلى جنب مع إيني ودول أخرى ، لدينا مشاريع كبرى قيد التنفيذ. تم التوقيع على مذكرة بالأمس، لكننا سنوقع في الشهر المقبل اتفاقية كبيرة مع دول أخرى وشركات كبيرة أخرى”.

ووقعت إيني أمس مذكرة تفاهم بهدف دراسة وتحديد الفرص مع ليبيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتطوير الطاقة المستدامة في البلاد.

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة “ما هي الشركات التي أتحدث عنها؟ إنه كونسورتيوم، المهم أن إيني ستقوده لكن الجميع مدعوون للمشاركة”.

وأعلن الدبيبة، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم تصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا عبر إيطاليا، مضيفًا”نحن بصدد إطلاق مشروع كبير للطاقة الشمسية بهدف تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر إيطاليا. إنه مشروع ليبي يستفيد من مساعدة شركة وبنوك دولية كبيرة للطاقة”، في إشارة ربما إلى محطات الطاقة الشمسية 500 ميغاواط التي من المتوقع أن تبنيها شركة “توتال إنيرجيز” الفرنسية.

كما تحدث الدبيبة عن غواصة “كهربائية” لها “قدرة كبيرة” على نقل الطاقة الشمسية التي تستولي عليها المحطات في ليبيا إلى أوروبا.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن ليبيا وضعت لنفسها هدف إمداد الأسواق في إيطاليا وأوروبا بالغاز الطبيعيي، قائلاً: “لدينا الكثير من الغاز غير المكتشف. نريد تزويد إيطاليا وأوروبا بغازنا. إنه سوق محدود للغاية مع مساحة صغيرة للجميع”.

وأضاف “نريد استخدام كل إمكانياتنا وجميع شركائنا لإنتاج هذا الغاز وإرساله إلى أوروبا. مع إيطاليا، جارتنا، نتشارك في البنية التحتية ويمكننا تطوير المزيد من النفط والغاز”، في إشارة إلى خط أنابيب غرين ستريم الذي يربط الحقول الليبية بمحطة الغاز جيلا في صقلية.