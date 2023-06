رجُلا باريس يتجولان في طرابلس والانتخابات على رأس مباحثاتهما

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عشية اليوم، مع المبعوث الفرنسي الخاص لدى ليبيا بول سولير والسفير الفرنسي مصطفى المهراج العلاقات الثنائية بين البلدين والهجرة وحماية الحدود.

في المقابل، أكد ممثلا فرنسا لـ”المنفي” دعم بلادهما الكامل لأعمال المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا “عبد الله باتيلي” بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجاري 2023.

وفي سلسلة من اللقاءات خلال يوم واحد، التقى الممثلان الفرنسيان كذلك بالنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة “عمر بوشاح” الملفات ذاتها، للتأكيد كذلك على موقف فرنسا من دعم الانتخابات الرئاسية.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء عمل لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) ومخرجاتها خلال لقاءاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

كما أكد المهراج، رفقة المبعوث الفرنسي لدى ليبيا بول سولير لرئيس المفوضية الوطنيا العليا للانتخابات دعم بلادهما الكامل لتحضير الانتخابات على أساس القوانين المعمول بها.

وعقب ذلك، أكد الممثلان الفرنسيان لـ”باتيلي” دعم بلادهما الكامل للوساطة الأممية لتحقيق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجاري.

وتأتي هذه الجولة بعد إعلان رئيسي لجنة 6+6 بالمجلسين جلال الشويهدي وعمر أبوليفة وصول اللجنة إلى اتفاق حول القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وقال رئيس لجنة مجلس النواب جلال الشويهدي إنهم في انتظار حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة للبت النهائي في هذه القوانين.

ونفى الشويهدي تعرضهم لأي ضغوطات من المملكة المغربية أو دول أخرى، في ما توصلوا إليه من توافقات حول القوانين.

من جانبه ذكر رئيس لجنة المجلس الأعلى للدولة عمر بوليفة أن القوانين التي جرى الاتفاق عليها تسمح للجميع بالمشاركة في الانتخابات ولا تستثني أحدا، بحسب تعبيره.

وتابع أبوليفة أنه جرى التوقيع على التوافقات دون إكراه من أي طرف داخلي أو خارجي، وأنه لم يتبق من القوانين سوى إصدارها رسميا من مجلس النواب.

وفي أول رد فعل، أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن أمله في خلق مزيد من التفاهم بين أعضاء لجنة 6+6 حول بعض النقاط في لقاءات قادمة، بالرغم من أن التعديل الدستوري الـ13 يعتبر عمل اللجنة ملزما ونهائيا، وفق قوله.

وأعرب المشري عن شكره للمملكة المغربية على استضافتها لقاءات لجنة 6+6، ولأعضاء اللجنة على الجهد المبذول للوصول إلى توافقات مهمة بحسب وصفه.

وعلى مدار أسبوعين احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات لجنة 6+6 للوصول إلى توافقات نهائية حول القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات القادمة والمنتظرة من الليبيين.

يذكر أن البعثة الأممية ورئيسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري قد حثوا اللجنة، في أوقات سابقة، على تعجيل إنجاز مهامها في أقرب الآجال.

وكانت البعثة قد أعربت في أوقات سابقة عن استعدادها لتقديم خبراء ودعم لوجستي للجنة إعداد القوانين الانتخابية في إطار إنجاز المهام المتفق عليها.

وانتخب مجلس النواب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية بـ84 صوتا في جلسة رسمية 20 مارس بمقره بمدينة بنغازي.

بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية في 30 مارس، لوضع القوانين الانتخابية بالتشاور مع نظيرتها في مجلس النواب، وفق قرار صادر عنه، وسط جدل أثير داخل المجلس حول طريقة تشكيل اللجنة بالتزكية، والتصويت على اعتماد التعديل الدستوري الـ13.

المصدر: السفارة الفرنسية لدى ليبيا + ليبيا الأحرار

The post رجُلا باريس يتجولان في طرابلس والانتخابات على رأس مباحثاتهما appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار