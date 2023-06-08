أين أنفقت حكومة الوحدة 29.3 مليار دينار خلال 5 أشهر؟

أصدر مصرف ليبيا المركزي مساء أمس الخميس، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام والذي يغطي الفترة من 1/01/2023 حتى 31/05/2023.

وأظهرت بيانات المصرف أن إجمالي الإيرادات خلال الـ 5 أشهر الماضية بلغ 47.7 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي الإنفاق بلغ 32.1 مليار دينار.

وجاءت الإيرادات بواقع 33.4 مليار دينار مبيعات النفط، وإيراد الإتاوات النفطية 3 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3.4 مليار دينار، والضرائب 296 مليون دينار.

كما بلغت إيرادات الجمارك 66 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 176 مليون، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 90 مليون، وإيرادات أخرى 327 مليون.

أما عن الإنفاق، على الرواتب (الباب الأول) بلغ 22.7 مليار دينار، والنفقات التسييرية (الباب الثاني) سجلت 2.8 مليارات دينار، وللتنمية (الباب الثالث) 2.2 مليار دينار، وللدعم (الباب الرابع) 4.4 مليار دينار، فيما لم تنفق أي مبالغ للباب الخامس (الطوارئ).

وأوضح بيان مصرف ليبيا المركزي أن إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له خلال الـ 5 أشهر من العام الجاري بلغ 688 مليون ومجلس الدولة 15 مليون والمجلس الرئاسي 262 مليون دينار.

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وجاء إنفاق هيئة رعاية أسر الشهداء 203.7 مليون، والهيئة العامة للأوقاف 91.5 مليون، والهيئة العامة للاتصالات 14.3 مليون، والشركة العامة للكهرباء 1.5 مليار دينار ليبي.

وبلغ إجمالي إنفاق مجلس وزارة حكومة الوحدة والجهات التابعة له ووزارات الحكومة والجهات التابعة لها 29.3 مليار دينار ليبي.

وعلى الرغم من المبالغ الطائلة التي انفقتها حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، خلال الـ 5 أشهر الماضية، لا يزال يعاني المواطنين الليبيين من نقص الخدمات العامة، لا سيما في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، والخدمات الصحية ونقص الأدوية ونقص السيولة والوقود.

ويرى مراقبون أن دبيبة، لا يهتم بمعاناة المواطن الليبي، ويستخدم أموال الدولة في شراء الذمم وتمويل الميليشيات في غرب ليبيا حتى يحصل على ولاءها وتقدم له الحماية اللازمة للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.