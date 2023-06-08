المركزي يكشف “بذخ” مصروفات “الدبيبة” وحكومته بالمليارات خلال 5 أشهر

الوطن| رصد

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن حجم الإيراد والإنفاق خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري بإجمالي إيرادات بلغت مليار دينار،وإجمالي إنفاق بلغ 32.1 مليار دينار.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيانٍ له أن الإيرادات تمثلت في المبيعات النفطية بقيمة 33.4 مليار دينار، والإتاوات النفطية بقيمة 3.0 مليار دينار، والإتاوات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 10.3 مليار دينار، والضرائب بقيمة 296 مليون دينار، والجمارك بقيمة 66 مليوندينار.

وأكد المركزي أن الإيرادات تمثلت كذلك في الاتصالات بقيمة 176 مليون دينار، وبيع المحروقات بالسوق المحلي بقيمة 90 مليون دينار، وإيرادات أخرى بقيمة 327 مليون دينار.

وأشار مصرف ليبيا إلى أن الإيراد عن الفترة نفسها تمثل في الباب الأول (مرتبات) 22.7 مليار دينار، والباب الثاني (نفقات تسييرية) 2.8 مليار دينار، والباب الثالث (تنمية) 2.2 مليار دينار.

ولفت المركزي، أن الإنفاق تمثل أيضا في الباب الرابع (دعم) 4.4 مليار دينار، والباب الخامس (طوارئ)، وإجمالي إنفاق المجلس الرئاسيبلغ 262 مليونا و528 ألف دينار خلال 5 أشهر.

كما أشار المركزي إلى أن إجمالي إنفاق هيئة الأوقاف التابعة للدبيبة بلغ خلال 5 أشهر 91 مليون دينار، فيما بلغت مصروفات دار الإفتاء3.6 مليون دينار.

وكانت وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية“نجلاء المنقوش” صرفت مرتبات للعاملين بالخارج بقيمة 82 مليون دولار أمريكي، في حينبلغت إجمالي مصروفات الخارجية 960 مليون دينار.

كما وانفقت داخلية الدبيبة برئاسة “عماد الطرابلسي” أكثر من 1.785 مليار دينار في 5 أشهر والجهات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء444 مليون دينار، وجهاز الشرطة القضائية 295 مليون دينار.