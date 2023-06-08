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معزب: مبادرة باتيلي تبدأ من حيث انتهت لجنة “6+6”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب إن البعثة الأممية ترددت في قبول نتائج مخرجات “بوزنيقة” بعد ردود الأفعال التي وقعت عقب إعلان اللجنة عن مسودة قانون الانتخابات وشروط ترشح الرئيس.

وأضاف أن هذا التردد جاء كون البعثة الأممية تخشى مقاطعة الانتخابات أو عدم القبول بنتائجها وفي كلتا الحالتين يعني ذلك فشل الانتخابات.

وتابع معزب: “بسبب كل ما سبق دعت البعثة لمزيد من المباحثات التى قد تؤدي إلى تضييق الخلافات لأقل درجة ممكنة”.

واستكمل: “بشأن ما تردد عن طرح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مبادرته بديلا عن مخرجات بوزنيقة فهذا غير صحيح كون المبادرة الأممية تبدأ من حيث انتهت لجنة إعداد القوانين المشتركة”.

 

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صحيفة الساعة 24

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