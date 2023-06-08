حماد يصدر تعليماته لاستكمال طريق الكفرة بوزريق

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أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، تعليماته لاستكمال مسافة 35 كيلو متر، من طريق الكفرة بوزريق من إجمالي 90 كيلو متر.

رئيس الوزراء تعليماته بتخصيص القيمة المالية المتبقية لاستكمال لم يتم الانتهاء منها بطريق الكفرة بوزريق، حيث تبلغ اجمالي القيمة المتعاقد عليها 61 مليون دينار ليبي.

وبحث حماد مع عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، ووزير المواصلات والنقل عبدالحكيم الغزيوي، استكمال مشاريع التنمية في بلدية الكفرة.

وتطرق الاجتماع إلى تسييل القيم المخصصة سابقا للبلدية من قبل لجنة الأزمة لإنشاء عدد من الحدائق والمتنزهات بالمنطقة والصيانة الطارئة، بالإضافة إلى توفير متطلبات اهالي المنطقة.