سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة تشيد بجهود لجنة 6+6 الليبية

أشادت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بجهود لجنة 6+6 المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات.

ورحبت سفارات الدول الخمس في بيان مشترك بالتزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمضي قدما في العمل مع جميع المؤسسات والجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة، لتسهيل عملية معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.

وحثت السفارات في البيان المشترك جميع الجهات الفاعلة على المشاركة البناءة مع الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي، من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أصدرت بشأن نتائج اجتماعات لجنة 6+6 في مدينة بوزنيقة المغربية، عبرت فيه عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين.

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ودعت بعثة الأمم المتحدة جميعَ الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفرَ أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023.

وحثت البعثة جميعَ الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي.

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأكيدَ التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد.