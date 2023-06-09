رابطة «ضمور العضلات» تفضح «جهاز الدبيبة للخدمات العلاجية»

ردت رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا، على بيان جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، بشأن إعلانه عن وصول فريق طبي سلوفاكي زائر مختص في ضمور العضلات والعلاج الطبيعي إلى مستشفى الهضبة الخضراء العام، مؤكدة أن المرضى لم يتلقوا أي تواصل أو خضوهم للعلاج كما هو مزعوم.

وقالت الرابطة، في ردها على جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية:” هناك منشور بخصوص مرضى الضمور، وحسب ما ورد في هذا المنشور علي صفحه جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يوم الخميس 8-6-2023 م أن هناك فريقا مختصا لعلاج مرضى الضمور، وأنه بدأ في الكشف عن الحالات، وهنا لا نريد أن نتساءل على هذا التخصص الفريد من نوعه “فريق طبي متخصص في جراحة ضمور العضلات والعلاج الطبيعي”.

وأضافت:” نحن كمرضى ضمور العضلات ما يهمنا هو، متي تم تبليغ الحالات التي تم الكشف عنها اليوم، ومن هم “الحالات المستهدفة”، لأننا كمرضى ضمور العضلات من كل ربوع ليبيا لا يوجد أي مريض تلقى اتصال بخصوص هذا الكشف الفجائي المزعوم “.

وتابعت الرابطة:” حتى لو هناك تواصل مع بعض الحالات فنحب أن نذكركم أن حالات ضمور العضلات الجيني الوراثي موجودين في كل المدن الليبية شرقًا وغربا وجنوبًا، وأين التنسيق وأين الترتيب وأين دوي الاختصاص؟”.

وكان الفريق الطبي السلوفاكي الزائر المختص في ضمور العضلات والعلاج الطبيعي، وصل أمس الخميس، إلى مستشفى الهضبة الخضراء العام، وفقا لبيان جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وأضاف البيان، أن الفريق الطبي بدأ في إجراء الكشوفات وفلترة الحالات المسجلـة بالمكاتب الفرعيـة التـابعـة للجهاز، وذلك ضمن مشروع توطين العلاج بالداخل الذي يعمل عليه جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وعلى هامش المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل، الذي ينظمه الجهاز بدعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بحسب بيان الجهاز.