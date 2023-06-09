دعم أمريكي أوروبي لجهود استكمال إجراء الانتخابات الليبية

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخميس، عن تأييدهما لدعوة مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي القادة الليبيين إلى استكمال خطوات إجراء الانتخابات المأمولة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.

وعبر تغريدة، قال المبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: “نؤيد بشدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا باتيلي للقادة الليبيين لانتهاز النتائج التي تم التوصل إليها في المغرب لاستكمال الخطوات التالية نحو انتخابات ذات مصداقية تستند إلى حل توفيقي وذلك لصالح الشعب الليبي”.

فيما قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس خوسيه ساباديل، عبر فيسبوك: “ننضم إلى بعثة الأمم المتحدة في دعوة كل الأطراف الليبية إلى معالجة جميع القضايا العالقة وحثها على الامتناع عن تكتيكات المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة، فليبيا بحاجة إلى انتخابات تجدد شرعية مؤسساتها”.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر بيان، على أن “المأمول هو تشجيع الاطراف الليبية بعد التوافقات التي أُعلن عنها في (مدينة) بوزنيقة (المغربية) بهدف تذليل العقبات التي قد تحول دون التوقيع النهائي على الاتفاق في الأيام المقبلة”.

والخميس، قالت البعثة الأممية في بيان، إنها “ستواصل العمل لتيسير مشاورات الأطراف الليبية لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتأمين الاتفاق السياسي اللازم وصولا للانتخابات”.

وأوضحت أنها “ستعمل على معالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين المترشحين”.