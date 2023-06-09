الدبيبة: العلاقات الليبية والإيطالية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري متميزة

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن العلاقات الليبية والإيطالية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري متميزة.

وأضاف الدبيبة خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في روما أنه يجب العمل على تطوير العلاقات بكافة المجالات.

وشدد رئيس الحكومة خلال اللقاء بحضور وزيرة الخارجية نجلا المنقوش على ضرورة إعطاء الأولوية للقطاع الخاص بالبلدين.

وخصص هذا الاجتماع لمتابعة نتائج اجتماعات ميلوني والدبيبة، المنعقدة أمس، وفي يناير الماضي.

وقدّم وزيرا الخارجية موقفًا حول اجتماعهم التحضيري لعقد ملتقى رجال الأعمال بالبلدين، والتنسيق لإنشاء اللجنة الليبية الإيطالية العليا، وتحديد موعد لاجتماعها، إلى جانب التنسيق السياسي والأمني بين البلدين.