| الإمارات تعرب عن أملها في توقيع الأطراف الليبية على القوانين الانتخابية بأسرع وقت

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2023/06/09 على الساعة 01:17

: أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية وبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

ورحبت وزارة الخارجية الإمارتية، في بيان لها الخميس، بإعلان لجنة “6+6” المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأثنت الخارجية الإماراتية على “جهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا”.

وجددت الوزارة “موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار”.