الإمارات ترحب بتوافق لجنة 6+6 الليبية على قوانين الانتخابات

رحبت الإمارات بإعلان لجنة 6+6 المشتركة المكلفة من مجلسي النواب للدولة الليبيان، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية العام الجاري، في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأثنت وزارة الخارجية في بيان لها على جهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافقات الهامة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا، معربة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية وبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار

وكانت لجنة 6+6 انهت اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية أمس الأول الثلاثاء بالتوافق على القوانين الانتخابية، دون الوصول إلى اتفاق نهائي معتمد من قِبَل رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري.

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