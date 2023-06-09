لجنة 6+6: ما توصلنا إليه من إنجاز للقوانين الانتخابية يعد عملا نهائياً وملزمًا

الوطن| رصد

أكدت لجنة 6+6، أن صياغة القوانين تمت بالاستناد على الإعلان الدستوري، وأن ما توصلت إليه يعد نهائيًا وملزمًا لإصداره دون أيتعديل.

وأضافت اللجنة في بيانًا لها، أن القوانين صيغت بتوافق تام وبصياغة مرنة، ولن تكون نصوصه ملبية لطموحات كل طرف لوحدة وهذه سمةالتشريعات التي تسن بعد النزاعات.

وأشارت لجنة 6+6 إلى أن القانون اعتمد عودة الحياة الحزبية بانتخابات مجلس النواب وسوف تكون الأقدر على قيادة النظامالديمقراطي.

وأضافت، بأنها لن تلتفت للأصوات التي تسعى للنيل من هذا الإنجاز وإيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية.

كما وأكدت اللجنة على أن قانون مجلس النواب حافظ على مبدأ المساواة في الانتخابات والترشح بين الرجال والنساء، ومنح المرأة مقاعدللتنافس الخاص، وأن القانون اعتمد مبدأ توسيع نسبة التمثيل والمشاركة لكافة المدن والمناطق والقرى.

مشيرةً إلى أن مخرجات اللجنة تمت بحضور أحد الخبراء التابعين للأمم المتحدة وتشاور مستمر مع مفوضية الانتخابات.