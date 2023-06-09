عمار: نرحب بتوقيع لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية

قال عضو مجلس النواب رجب عمار، إنه يرحب بما توصلت إليه لجنة 6+6 بالاتفاق على القوانين الانتخابية.

وأكد عمار، في تصريحات صحفية، أن القوانين الانتخابية أصبحت ملزمة بعد توقيع لجنة 6+6 عليها، وفق التعديل الدستوري الثالث عشر.

وتابع:” لم يتبقى الآن إلا إصدار القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب، ولم يتبقى إلا القليل من التوافق حول بعض النقاط ونتوقع أن يوقع رئيسا مجلسي النواب والدولة على القوانين.”

واستطرد:” في حال توقيع المشري وعقيلة على القوانين وإصدارها بشكل رسمي فإن الطريق ستكون ممهدة لإجراء الانتخابات”.