“السايح” يبحث مع المبعوث الفرنسي مستجدات العملية الانتخابية الليبية

التقى رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، رفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، والمستشارة السياسية بالسفارة الفرنسية ماري فافريل، بديوان مجلس المفوضية في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية إن اللقاء بحث آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

كما استعرض اللقاء سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية، في إطار دعم الدولة الفرنسية للعملية الانتخابية في ليبيا،

من جانبهم أكد الوفد الفرنسي أن دعم بلادهم لجهود المفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، استقبل اليوم، بمقر ديوان المجلس في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء تناول مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين ومن بينها قضايا الهجرة، وحماية الحدود، ونتائج عمل لجنة 6+6.

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كما تطرق اللقاء إلى التعاون الأمني والعسكري والمسار الاقتصادي، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتشاور المشترك في المجالات المختلفة.