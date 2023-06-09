النائب العام يأمر بحبس رئيس قسم الحوالات بمصرف الجمهورية القربوللي لاستيلائه على 1.5 مليون دينار

الوطن| رصد
أصدر النائب العام أمراً بحبس مسؤول قسم الحوالات بمصرف الجمهورية فرع القربوللي لاستيلائه مع آخرين على مليون و500 ألف مودعة في حساب الشركة الأهلية للأسمنت.
وقال بيان لمكتب النائب العام إنه تم إثبات فعل الاستيلاء على المبلغ وصحة نسبة الواقعة إلى مسؤول قسم الحوالات.
وأوضح أن مسؤول قسم الحوالات تعمَّد إجراء عمليات مصرفية لغرض إدخال القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية أدارها مع أشخاص انخرطوا في نشاط منظم غايته ارتكاب عدة جنايات، لافتاً إلى أن المتهمين زوروا وثائق مواطنة استعملت في إدارة الحسابات المصرفية لفائدة وافد سوري.
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