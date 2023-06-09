غداً الجمعة.. الخطوط الجوية الأفريقية تطلق أولى رحلاتها لنقل الحجاج الليبيين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية عن تشغيل رحلاتها لنقل الحجاج الليبيين إلى السعودية لأداء فريضة الحج بدءاً من يوم غداً الجمعة.

وأوضحت الشركة أن رحلات الحجاج ستكون بواقع 3 رحلات يومياً من مطارات (طرابلس، مصراتة، سبها، بنغازي، طبرق) مشيرة إلى أن عدد الحجاج هذا العام بلغ 8150 حاج.

وأشادت شركة الخطوط الجوية الأفريقية بدور كل من ساهم في الترتيب والتنظيم من أجل إنجاح التشغيل خدمة زوار بيت الله الحرام.

وكانت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وقعت في مايو الماضي، اتفاقيتين الأولى مع ائتلاف شركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية لنقل الحجاج للأراضي المقدسة برعاية وزارة المواصلات بحكومة الوحدة، والثانية بين هيئة الحج والخطوط الأفريقية.

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